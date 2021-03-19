الإيمانُ يتكلّمُ لغةً واحدة - عبدالجبار الرفاعي


الإيمانُ يتكلّمُ لغةً واحدة - عبدالجبار الرفاعي
2021/03/19 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#عبدالجبار_الرفاعي وجودُ الإنسان مرآةُ وجود الله.

الإيمانُ نورٌ يكشفُ للإنسان حقيقةَ وجودِه، ثمرةُ الإيمان تُعرف بإثرائه لسكينة الروح، وطمأنينة القلب: "الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ" .

الإيمانُ حالةٌ للروح تعيشها، وتجربةٌ للحقيقة تتذوّقها.

يسكنُ الإيمانُ الروحَ مثلما تسكنه، ويرتوي بالروح مثلما ترتوي به.

الإيمانُ عودةُ الروح إلى أصلها الإلهي، ......

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