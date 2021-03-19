الإيمانُ يتكلّمُ لغةً واحدة - عبدالجبار الرفاعي

2021/03/19 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالجبار_الرفاعي وجودُ الإنسان مرآةُ وجود الله.



الإيمانُ نورٌ يكشفُ للإنسان حقيقةَ وجودِه، ثمرةُ الإيمان تُعرف بإثرائه لسكينة الروح، وطمأنينة القلب: "الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ" .



الإيمانُ حالةٌ للروح تعيشها، وتجربةٌ للحقيقة تتذوّقها.



يسكنُ الإيمانُ الروحَ مثلما تسكنه، ويرتوي بالروح مثلما ترتوي به.



الإيمانُ عودةُ الروح إلى أصلها الإلهي، ......





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