الإيمانُ يتكلّمُ لغةً واحدة - عبدالجبار الرفاعي

#عبدالجبار_الرفاعي وجودُ الإنسان مرآةُ وجود الله.
الإيمانُ نورٌ يكشفُ للإنسان حقيقةَ وجودِه، ثمرةُ الإيمان تُعرف بإثرائه لسكينة الروح، وطمأنينة القلب: "الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ" .
الإيمانُ حالةٌ للروح تعيشها، وتجربةٌ للحقيقة تتذوّقها.
يسكنُ الإيمانُ الروحَ مثلما تسكنه، ويرتوي بالروح مثلما ترتوي به.
الإيمانُ عودةُ الروح إلى أصلها الإلهي، ......
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