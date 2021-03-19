2021/03/19 | 17:53 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، خطتها الخاصة بتأمين الامتحانات، وآلية تنقل الطلبة والملاكات التدريسية.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، للوكالة الرسمية، ان “هناك خطة أمنية اشتركت فيها مديرية المنشآة ووفرت تغطية كاملة بالنسبة إلى المراكز الامتحانية والمدارس”.وأضاف أن “الخطة شملت أيضاً توزيع دوريات النجدة ضمن الرقعة الجغرافية لهذه المدارس بالتوقيتات المناسبة لتأمين تواجد الطلبة”.وبشأن آلية تنقل الطلبة والملاكات التدريسية أشار إلى أن “هناك سماحا لتنقلهم وتعليمات عممت على كل مفارز قوات الشرطة لتسهيل حركة الطلبة والملاكات التدريسية”.وفي وقت سابق، أكدت قيادة العمليات المشتركة حماية المراكز الامتحانية وفق اجراءات امنية مشددة.وقال المتحدث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تعلن خطتها لتأمين الامتحانات وآلية تنقل الطلبة والملاكات التدريسية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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