ساعات على انطلاق امتحانات نصف السنة: كيف سيتنقل الطلبة والتدريسيون خلال الحظر.. الداخلية تجيب

2021/03/19 | 17:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

طالبت لجنة التربية في البرلمان، الجمعة، من القوات الأمنية والمعنيين بتسهيل وصول التلاميذ والطلبة إلى المدارس خاصة في أيام حظر التجوال.

وذكرت اللجنة في بيان”في الوقت الذي نبارك لطلبتنا الاعزاء انطلاق امتحانات نصف السنة للعام الدراسي الحالي رغم الظرف الطارئ الذي نمر به من أزمة تفشي وباء كورونا، نطالب القوات الامنية وكل المعنيين بضرورة التعاون ومساعدة الكوادر التربوية والتلاميذ والطلبة واولياء امورهم وتسهيل وصولهم الى المدارس خصوصا في ايام الحظر”.

كما تقدمت لجنة التربية النيابية بـ”الشكر والتقدير الى ادارات المدارس والكوادر التربوية لسرعة التهيؤ والاستعداد الكامل للامتحانات في وقت قصير وظروف صعبة وتوفير كافة المستلزمات والمتطلبات استعدادا لاداء طلبتنا الاعزاء امتحان نصف السنة بالشكل الذي يتلائم مع متطلبات الوضع الذي نمر به، مشددين على الاخذ بإجراءات السلامة الوقائية والالتزام بالتباعد بين الطلبة وتعقيم وتعفير القاعات الامتحانية، ومؤكدين على طلبتنا الاعزاء واولياء امورهم بالسعي الحثيث والالتزام بإجراءات السلامة الوقائية الاداء الامتحانات بصورة ناجحة”.

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، خطتها الخاصة بتأمين الامتحانات، وآلية تنقل الطلبة والملاكات التدريسية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، للوكالة الرسمية، إن “هناك خطة أمنية اشتركت فيها مديرية المنشآة ووفرت تغطية كاملة بالنسبة إلى المراكز الامتحانية والمدارس”.

وأضاف أن “الخطة شملت أيضاً توزيع دوريات النجدة ضمن الرقعة الجغرافية لهذه المدارس بالتوقيتات المناسبة لتأمين تواجد الطلبة”.

وبشأن آلية تنقل الطلبة والملاكات التدريسية أشار إلى أن “هناك سماحا لتنقلهم وتعليمات عممت على كل مفارز قوات الشرطة لتسهيل حركة الطلبة والملاكات التدريسية”.

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