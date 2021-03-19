صحة الإقليم تسجل 6 وفيات و505 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

2021/03/19 | 17:58 - المصدر: قناة التغيير

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كما سجلت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، ست حالات وفاة وخمسمئة وخمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـاربع والعشرين الماضية في عموم مناطق الإقليم.

وأشارت الوزارة إلى تماثل مئة واثنين وتسعين مصابا للشفاء ليبلغ عدد المصابين الكلي منذ بدء انتشار الجائحة مئة وخمسة عشر الفا وخمسة عشرة إصابة في حين ارتفع اجمالي الوفيات الى ثلاثة الاف وخمسمئة وخمس وثمانين حالة.

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