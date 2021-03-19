قيس الخزعلي يغرد قبيل بدء التصويت على الموازنة

2021/03/19 | 17:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعا الامين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الجمعة، أعضاء مجلس النواب إلى عدم الخضوع للضغوطات السياسية، في جلسة التصويت على الموازنة.

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وقال الخزعلي في تدوينة تابعها "ناس" (19 اذار 2021): "نحث الاخوة اعضاء مجلس النواب الوطنيين على عدم الخضوع الى الضغوط السياسية وتقديم مصلحة العراق وشعبه اولا وقبل كل شيء".

وتابع، "واعتماد الدستور في مسألة كمية النفط وحصة الاقليم منها".

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