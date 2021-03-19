المرصد: أوامر تركية للمقاتلين السوريين في ليبيا بالاستعداد للعودة

2021/03/19 | 17:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، بصدور أوامر تركية للجماعات السورية الموالية لتركيا، في ليبيا، بالاستعداد للعودة إلى بلادهم.

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