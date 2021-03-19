الداخلية تعلن خطة الامتحانات وآلية تنقل الطلبة والملاكات التدريسية

2021/03/19 | 18:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، خطتها الخاصة بتأمين الامتحانات، وآلية تنقل الطلبة والملاكات التدريسية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، وفقاً للوكالة الرسمية، إن “هناك خطة أمنية اشتركت فيها مديرية المنشآت ووفرت تغطية كاملة بالنسبة إلى المراكز الامتحانية والمدارس”.

وأضاف المحنا، أن “الخطة شملت أيضاً توزيع دوريات النجدة ضمن الرقعة الجغرافية لهذه المدارس بالتوقيتات المناسبة لتأمين تواجد الطلبة”.

وبشأن آلية تنقل الطلبة والملاكات التدريسية، أشار إلى أن “هناك سماحا لتنقلهم وتعليمات عممت على كل مفارز قوات الشرطة لتسهيل حركة الطلبة والملاكات التدريسية”.

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