بدر البرلمانية تجمع تواقيع لحل مجلس النواب قبل يوم واحد من اجراء الانتخابات المبكرة

2021/03/19 | 18:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

جمعت كتلة بدر النيابية، اليوم الجمعة، تواقيع من أعضاء مجلس النواب تمهيداً لحل المجلس في شهر تشرين الأول المقبل.وقال مصدر برلماني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "كتلة بدر البرلمانية تقوم بجمع تواقيع لإصدار قرار بحل مجلس النواب في تاريخ التاسع من شهرين تشرين الاول المقبل".يذكر أن الانتخابات المبكرة قد حدد موعد إجرائها في العاشر من تشرين الأول المقبل.

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