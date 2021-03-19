تحالف الفتح لـ/ نينا / : لدينـا اغلبية ساحقـة لتمرير التصويت على قانون الموازنـة العامـة

2021/03/19 | 18:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت كتلة تحالف الفتح ، ان التصويت لتمرير قانون الموازنة العامة 2021 سيمرر باغلبية ساحقة ، بغض النظر عن اية جهة تقاطع او تمتنع .وذكر النائب عن التحالف محمد البلداوي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " الخلاف حول قانون الموازنة ليس وليد اليوم ، بل كل الموازنات السابقة تتجدد الخلافات نفسها ، لكن نريد التوافق مع الجميع وتحقيق العدالة والمساواة دون تهميش اي طرف ".واضاف ان " صياغة وتقديم النصوص البديلة قبل عقد جلسة التصويت النهائي غير مبررة ، لان اللجنة المالية النيابية والوفود المفاوضة اجتمعت على مدار الاشهر الماضية حول مناقشة قانون الموازنة ولم تتخذ قرارا جديدا "، مبينا ان " هذه المشكلة نفسها تكررت في قانون الاقتراض ، وتم التصويت بالاغلبية ".واوضح " لدينا اغلبية ساحقة لتمرير التصويت على قانون الموازنة ، بمافيهم نواب كتل الاتحاد الوطني والتغيير والجماعة الاسلامية والجيل الجديد والاقليات ونواب التركمان والعرب ، بغض النظر عن اي جهة تقاطع او تمتنع "، مشيرا الى ان " الكرد مصرون على تمرير الموازنة لدفع رواتب الموظفين المطالبين بحقوقهم في الاقليم ".وقررت رئاسة مجلس النواب عقد الجلسة اليوم الجمعة ، لإكمال مشروع قانون الموازنة العامة 2021 ./انتهى5

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