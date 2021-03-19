الشروع بتأهيل الابار الارتوازية لتامين المياه الى ناحيتي مندلي وقزانية

2021/03/19 | 18:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / شرعت وزارة الموارد المائية بأجراءات الكشف الميداني لمواقع الابار الارتوازية في ناحيتين حدوديتين مع ايران .وقال مازن اكرم مدير ناحية قزانية لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان فرقا فنية مشتركة من الموارد المائية بدأت بأجراء الكشف الميداني لمواقع أكثر من / 20 / بئرا ارتوازية في ناحيتي مندلي وقزانية للشروع بعمليات التأهيل والتشغيل وتأمين ماء الشرب لأكثر من 50 ألف نسمة في سكان الناحيتين .وأضاف ان مندلي وقزانية تعانيان من أزمات خانقة بمياه الشرب بسبب التجاوزات على الانهر والجداول الاروائية الممتدة من قضاء المقدادية إلى حدود الناحيتين.لافتا الى ان "تأهيل الآبار يتطلب تأمين الحماية وكوادر تشغيل لضمان تأمين المياه لمجمعات تصفية المياه لتفادي كارثة بيئية وانسانية ./انتهى

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