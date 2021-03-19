الانبار تعلن الانتهاء من اعادة اعمار وتأهيل 90 جسرا متضررا بعد تحريرها

2021/03/19 | 18:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

اعلن قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم العوسج ،الجمعة، عن اعادة اعمار وتأهيل اكثر من 90 جسر متضرر جراء العمليات الارهابية منذ عودة الامن والاستقرار الى كافة مدن الانبار .

وقال العوسج في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” الملاكات الخدمية وبدعم من الحكومة المركزية والمحلية والمنظمات الانسانية تمكنت من اعادة اعمار وتأهيل اكثر من 90 جسر متضرر جراء العمليات الارهابية منذ عودة الامن والاستقرار الى مدن الانبار “.

واضاف ان” العمليات الارهابية التي شهدها الطريق الدولي السريع ابان سيطرة ارهابي داعش خلفت اضرار كبيرة بـ 65 جسر متضرر ، مبينا ان” حكومة الانبار المحلية تسعى جاهدة لاعادة اعمار وتأهيل الجسور المتبقية فوق سكك الحديد فضلا عن جسور اخرى من المؤمل افتتاحها في غضون الايام المقبلة ، موضحا ان” الانبار بذلك تحقق انجاز كبير في مشاريع اعادة اعمار الجسور المتضررة التي تحتاج تخصيصات مالية ضخمة ”

يشار الى ان عناصر ارهابي داعش تسببوا بتدمير وتفجير نحو 112 جسر ابان سيطرتهم على مدن الانبار”.



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