قيس الخزعلي يدعو أعضاء البرلمان إلى عدم الخضوع للضغوطات السياسية في جلسة التصويت على الموازنة

2021/03/19 | 18:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا الامين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الجمعة، أعضاء مجلس النواب إلى عدم الخضوع للضغوطات السياسية، في جلسة التصويت على الموازنة. وقال الخزعلي في تدوينة تابعها “النور نيوز” نحث الاخوة اعضاء مجلس النواب الوطنيين على عدم الخضوع الى الضغوط السياسية وتقديم مصلحة العراق وشعبه اولا وقبل كل شيء”. وتابع، “واعتماد الدستور …

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