كورونا يكبد الاقتصاد العالمي خسائر تتجاوز 10 تريليونات دولار

2021/03/19 | 18:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أظهر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد العالمي سيخسر نحو 10 تريليونات دولار من إجمالي الناتج المحلي نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد وإجراءات الإغلاق لمكافحة الفيروس، حتى إذا حدث تعافٍ أقوى من التوقعات خلال العام الحالي.ووفقا للتقرير، الذي اطلع عليه “المركز الخبري […]

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