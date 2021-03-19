تصعيد أميركي قضائي ضد تركيا

2021/03/19 | 18:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مضى على تولي الرئيس الأميركي، جوز بايدن، شهرين ولا اتصال بينه وبين الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.الصمت الرئاسي رافقه تصعيد قضائي أميركي في ملفات كانت أبطأتها الإدارة السابقة، وبدأت بتحريكها الإدارة الجديدة.

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