الداخلية تعلن خطتها لتأمين إجراء امتحانات نصف السنة

2021/03/19 | 18:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة الداخلية، الجمعة، أنه سيتم توزيع دوريات للشرطة حول مواقع امتحانات الطلبة، وذلك ضمن خطة خاصة اعدتها ستتيح من خلالها تنقل الطلبة والكوادر التدريسية. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “النور نيوز” إن “الخطة الامنية اشتركت فيها مديرية المنشآة ووفرت تغطية كاملة بالنسبة …

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