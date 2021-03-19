صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  ال 788 المسجلة اليوم بكورونا

2021/03/19 | 18:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 788 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 643 حالة رصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 788 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

643 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع النهروان 76 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع بغداد جيدة 24 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع بلديات الثاني 43 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 102 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع الاستقلال 28 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع المدائن 84 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع البلديات الاول 146 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الرصافة 11 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 129 حالة من خلال الرصد الوبائي

– 145 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

26 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / سوق مريدي / قرب معمل السكائر /الحميدية / الكيارة / الزراعي / و 57 و 56 و 54 /55 / الاورفلي / الحبيبية /حي طارق / جميلة / ق51 / جميلة / الكيارة / / 565 / 513 / / 519 / 520 / 521 / 546 / 550

5 حالات في شارع فلسطين محلة / المستنصرية / ساحة بيروت / 506 قرب نادي التركمان / 510 /

11 حالة في الشعب محلة / الجمعيات / 337 /حي اور / حي البساتين / / 333/ 341 /321 / 324 .

13 حالة في منطقة الزعفرانية توزعت على محلاتها / 950 / شارع المعهد / شارع الكهرباء / الزراعي / حي الطاقة /

6 حالات في النهروان / الزراعي / حي الوحدة

6 حالة في المدائن / العروبة / العريفية / الكرغولية / جسر ديالى / الجعارة / التاميم /

5 حالات في الحسينية محلة / المعسكر / كميرة / الانصار / 222 /220

3 حالات في منطقة الكفاءات محلة 766

4 حالات في منطقة الكرادة محلة/ 930 / 909 / 901 /

5 حالات في منطقة بغداد جديدة محلة / شارع المسبح / 725 / 719 / 703 .

5 حالات في منطقة الامين محلة / المعلمين / الثانية / الامين الاولى / نواب ضباط / 733 /

3 حالات في منطقة المشتل محلة 729 / 756 / 730 .

4 حالات في منطقة الغدير محلة 704 / 706 .

5 حالات في منطقة العبيدي محلة / 765 / الشهداء / 762 / 762 / 768

3 حالات في منطقة زيونة محلة / عمارات زيونة / تقاطع ميسلون /

3 حالات في منطقة المعامل / الزراعي /

3 حلات في منطقة الوزيرية محلة 301

4 حالات في الاعظمية محلة 312 / 308 / 314

20 حالات في البلديات / البلديات الثانية / 726 / 748 / المعسكر / 9 نيسان

وحالة واحدة في كل من / البنوك / و الشالجية / و سبع قصور / والحرية / حي الخليج /الحلة / الحارثية الطالبية / حي القاهرة / الغزالية / حي الزهراء / الرمادي / مستشفى كمال السامرائي / التاجي / .

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 95513 توفي منهم 1497 للاسف فيما اكتسب الشفاء 86198 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 7818 “

ودعا الساعدي الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات ال 788 المسجلة اليوم بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات ال 788 المسجلة اليوم بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).