موسكو: مستعدون للعمل المشترك مع ادارة حلبجة

2021/03/19 | 18:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام ماكسيم ماكسيموف السفير الروسي لدى العراق بزيارة محافظة حلبجة اليوم الجمعة، حيث زضع اكليلا من الزهور على ضريح الشهداء في المدينة.

وقال آزاد توفيق محافظ حلبجة في بيان ان السفير الروسي كان سعيدا بزيارة حلبجة وضريح شهدائها، مشددا على ان بلد من روسيا دولة كبرى سياسيا واقتصاديا ونأمل ان يكون هناك مشاريع لها في اعمار حلبجة.

من جانبه قال ماكسيم ماكسيموف السفير الروسي، انه والشعب الروسي يشاطرون ذوي شهداء فاجعة حلبجة حزنهم، مشددا على ان بلاده لا تأمل تكرار مثل هذه الجريمة، مبديا استعداد حكومة بلاده للعمل المشترك مع ادارة حلبجة.

PUKmedia / فرحان حمه خان / حلبجة

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