اقليم كوردستان وبغداد يتفقان بشأن الموازنة

2021/03/19 | 18:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت عضو كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني النائبة ديلان غفور عن اتفاق وفد اقليم كوردستان والكتل السياسية في بغداد على حصة الاقليم في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري.

وقالت النائبة ديلان غفور في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان وفد اقليم كوردستان اتفق مع الكتل السياسية على تمرير النص الحكومي في مشروع قانون الموازنة فيما يتعلق بحصة اقليم كوردستان دون تغيير فيها.

واضافت ان المجلس سيصوت على مشروع قانون الموازنة الليلة حيث من المقرر ان يعقد جلسته بعد اتفاق وفد الاقليم والكتل السياسية على حصة الاقليم.

PUKmedia / فائق إيزدي

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