مدينة أميركية تدخل التاريخ مع دفعها تعويضات للسود عن التمييز العنصري

2021/03/19 | 18:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيفانستون (الولايات المتحدة)-(أ ف ب) – تدخل مدينة إيفانستون الأميركية في ضواحي شيكاغو التاريخ الاثنين إذ ستصبح أول مدينة تدفع لسكانها السود تعويضات عما تعرضوا له من تمييز عنصري، يستخدمونها في تمويل رهنهم العقاري أو تصليح منازلهم، وخصصت بلديتها لهذا الغرض موازنة قيمتها عشرة ملايين دولار موزعة على عشر سنوات.وفي حال وافق المجلس […]

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