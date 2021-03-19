2021/03/19 | 18:43 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاعب المنتخب الوطني للمواي تاي حسين سالم يصل مطار بغداد بعد فوزه ببطولة برايف الدولية للفنون القتالية المختلطة (MMA) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/19 | 18:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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