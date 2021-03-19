الخزعلي لأعضاء البرلمان: اعتمدوا الدستور في مسألة كمية النفط وحصة الإقليم فيه

2021/03/19 | 18:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، أعضاء مجلس النواب إلى عدم الخضوع للضغوطات السياسية، في جلسة التصويت على الموازنة.

وقال الخزعلي في تدوينة، نحث الأخوة أعضاء مجلس النواب الوطنيين على عدم الخضوع الى الضغوط السياسية وتقديم مصلحة العراق وشعبه أولاً وقبل كل شيء، واعتماد الدستور في مسألة كمية النفط وحصة الإقليم منها، بحسب التدوينة.

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