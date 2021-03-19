غرفة عمليات أربيل: إيقاد شعلة نوروز في موقع واحد بلا تجمعات

2021/03/19 | 18:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت غرفة عمليات أربيل قرارات عدة بشأن مواجهة انتشار جائحة وباء كورونا خلال أعياد النوروز.

وتضمنت القرارات، إيقاد شعلة نوروز في موقع واحد وبلا تجمعات، كما وتسمح القرارات بالخروج للسفرات مع مراعاة التعليمات الصحية، وشددت على بالاستنفار الأمني والصحي لحماية المحتفلين، فضلا عن تجهيز السيطرات لاستقبال السياح حسب تعليمات اللجنة العليا للصحة في الإقليم.

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