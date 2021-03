الأولمبية الدولية تصادق على إجراءات اللجنة الثلاثية لادارة العمل الأولمبي في العراق

2021/03/19 | 18:49 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/إعلام اللجنة الأولمبية صادقت اللجنة الأولمبية الدولية على الاجراءات التي إتخذتها اللجنة المؤقتة لادارة العمل الرياضي في العراق.جاء ذلك برسالة رسمية أبرقتتها الأولمبية الدولية في السادس عشر من شهر آذار الجاري ممهورة بتوقيع السيدين جيمس مكلاود مدير التضامن الأولمبي والعلاقات في اللجنة الأولمبية الدولية وحسين المسلم المدير العام والفني للمجلس الأولمبي الأسيوي.وأكدت

