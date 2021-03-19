الخزعلي يوجه دعوة الى اعضاء مجلس النواب بخصوص الاقليم

2021/03/19 | 18:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجه الامين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الجمعة، دعوة لأعضاء مجلس النواب لعدم الخضوع للضغوطات السياسية، في جلسة التصويت على الموازنة واعتماد الدستور بخصوص اقليم كوردستان.

وكتب الخزعلي في تغريدة على تويتر، اليوم (19 اذار 2021)، انه "نحث الاخوة اعضاء مجلس النواب الوطنيين على عدم الخضوع الى الضغوط السياسية وتقديم مصلحة العراق وشعبه اولا وقبل كل شيء".

واضاف، "واعتماد الدستور في مسألة كمية النفط وحصة الاقليم منها".

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