قفزة جديدة لأسعار المواد الغذائية بنسبة 20%

2021/03/19 | 19:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

شهدت اسواق محافظة ديالى تسجيل ارتفاع جديد باسعار المواد الغذائية بنسبة 20%، وذلك بعد ارتفاع مسبق بفعل تسعيرة الدولار الجديدة.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي ان” تغير سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي شكل بمثابة لعنة للفقراء بسبب ارتفاع مستمر لاسعار المواد الغذائية خاصة المستوردة منها بشكل شكل عب قاس عليهم اذا ماعرف بان نسبة الاسر تحت خط الفقر تزيد عن 35%”.

واضاف الحيالي،ان” قفزة جديدة لاسعار المواد الغذائية برزت في الاونة الاخيرة وبلغت 20% لافتا الى الاوضاع الاقتصادية للاسر المتعففة والفقيرة وشريحة ذوي الدخل المحدود بائسة جدا خاصة وان الارتفاع زاد من صعوبة وضعهم المعيشي الذي يعاني بالاساس من انتكاسات متكررة بسبب الوضع الاقتصادي وتاخر دفع الرواتب”.

واشار الى ضرورة وجود خطة حكومية لدعم اسعار المواد الغذائية الاساسية لتفادي كارثة انسانية تطال الفقراء خاصة وان بعض المواد تخضع للاسف لمضاربات التجار لحصد المزيد من الارباح”.

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