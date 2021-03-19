مسيحيو لبنان والحالة العونية

2021/03/19 | 19:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولا يُخفي بعض الدبلوماسيين الدوليين أنّهم اصطدموا بـ "موفدي عون"، حتى ذهب البعض منهم إلى حدود مصارحتهم بأنّ ما من أحد يمكن أن يؤذي موقع المسيحيين في النظام أكثر من السياسة التي يتّبعها عون نفسه.

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