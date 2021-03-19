عاجل | الديمقراطي الكردستاني: الاتفاق على تمرير المادة الخاصة بحصة الإقليم بالموازنة

2021/03/19 | 19:01 - المصدر: قناة التغيير

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الديمقراطي الكردستاني: الاتفاق على تمرير المادة الخاصة بحصة الإقليم بالموازنة

اللجنة المالية: تثبيت فقرة تعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل بالموازنة

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