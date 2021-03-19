مصدر أمني: استشهاد شرطي بنيران قناص في ناحية أبي صيدا

2021/03/19 | 19:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، باستشهاد منتسب في الشرطة بنيران قناص في تنظيم داعش الإرهابي، بناحية أبي صيدا في محافظة ديالى.

وقال المصدر الأمني إن شرطياً تعرض إلى نيران قناص من عناصر داعش أثناء تواجده في نقطة مرابطة قرب بساتين أبو خنازير في أطراف ناحية ابي صيدا شمال شرقي بعقوبة، وأضاف أن الشرطي استشهد على الفور بعد ان اخترقت الرصاصة جسده، مؤكداً ان القوات الأمنية طوقت المكان وباشرت بتمشيط المنطقة عبر عمليات دهم وتفتيش لملاحقة القناص.

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