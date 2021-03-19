المحنا: السماح بتنقل الطلبة والملاكات التدريسية لتسهيل حركتهم

2021/03/19 | 19:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الداخلية، عن خطتها الخاصة بتأمين الامتحانات، وآلية تنقل الطلبة والملاكات التدريسية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، إن الخطة شملت توزيع دوريات النجدة ضمن الرقعة الجغرافية للمدارس بالتوقيتات المناسبة لتأمين تواجد الطلبة، مشيرا إلى السماح بتنقل الطلبة والملاكات التدريسية لتسهيل حركتهم.

وفي وقت سابق، أكدت قيادة العمليات المشتركة حماية المراكز الامتحانية وفق إجراءات أمنية مشددة، وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إن القوات الأمنية سوف تقوم باتخاذ إجراءات مهمة ومناسبة في حماية المراكز الامتحانية وجعلها آمنة حتى يتمكن الطلبة من تأدية الامتحانات بأجواء صحية ملائمة.

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