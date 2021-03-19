النصر يطالب بألغاء مصطلح التوازن الدستوري في قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/19 | 19:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، اليوم الجمعة، الى الغاء مصطلح (التوازن الدستوري) الذي جاء بالمادة (4 أ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا.

وقال الائتلاف في بيان صحفي، “يرفض “ائتلاف النصر” مصطلح (التوازن الدستوري) الذي جاء بالمادة (4 أ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا، ويعده سابقة خطيرة باستحداث مصطلحات لا تمتلك الأساس الدستوري والقانوني، ويُشرعن المحاصصة الاِثنية الطائفية في بنية الدولة وفي القضاء بصورة خاصة”.

واضاف الائتلاف، أنّ “مصطلح (التوازن) ذكر مرة واحدة دستورياً بما يتصل بالقوات المسلحة، ولا يحق لأي جهة بما فيها مجلس النواب التلاعب بالدستور”، مطالبا “باِعادة النظر بالمادة (4 أ) من قانون المحكمة الاتحادية المعدل وبما يتسق مع الدستور العراقي النافذ”.

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