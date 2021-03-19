الوفد الكردي برئاسة طالباني يصل البرلمان ويجتمع مع الحلبوسي

2021/03/19 | 19:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصل وفد حكومة اقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني، اليوم الجمعة، الى مجلس النواب.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “وفد اقليم كردستان وصل الى مجلس النواب”، مبينا ان “نائب رئيس المجلس بشير الحداد استقبل وفد حكومة أقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني”.

واضاف المصدر، ان “الوفد عقد إجتماع مشترك مع رئيس مجلس النواب محمد الـحلبوسي”.

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