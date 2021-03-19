2021/03/19 | 19:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفاق "غير معلن" بين الوفد الكوردي ورئاسة مجلس النواب العراقي بشأن موازنة 2021 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/19 | 19:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق "غير معلن" بين الوفد الكوردي ورئاسة مجلس النواب العراقي بشأن موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق "غير معلن" بين الوفد الكوردي ورئاسة مجلس النواب العراقي بشأن موازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).