اربيل تحتضن بطولة الاتحاد الكوردستاني للقوة البدنية

2021/03/19 | 19:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينظم الاتحاد الكوردستاني للقوة البدنية بطولة للقوة البدنية، بالتنسيق مع شركة الكرادة كروب، بطولة الاندية والقاعات الرياضية لكافة محافظات إقليم كوردستان، بطولة الشباب والناشئين.

البطولة ستقام في محافظة اربيل يومي 8-9 نيسان المقبل، ولثلاثة فعاليات وهي (( دبني – وبنج برس- وديت ليفت،)) وبالنسبة لفئة الرجال لا تشملهم الشروط التي طبقت على الفئات الأخرى..

PUKmedia / زيد محمود / اربيل

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