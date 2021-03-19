قوباد طالباني يجتمع مع الحلبوسي

2021/03/19 | 19:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد وفد اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني اجتماعا مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورؤساء الكتل الكوردستانية النيابية.

وقالت عضو المجلس النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ريزان شيخ دلير في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان اجتماعا يعقد الآن بين وفد اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني وهيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل الكوردستانية في المجلس، موضحة ان الاجتماع خاص بالاتفاق على حصة اقليم كورستان في الموازنة الاتحادية قبل عقد المجلس جلسة للتصويت عليها هذه الليلة.

PUKmedia / فائق إيزدي

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