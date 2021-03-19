وفد اقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني يجتمع مع رئيس المجلس محمد الحلبوسي ونائبه بشير الحداد

2021/03/19 | 19:04 - المصدر: قناة التغيير

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وفد اقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني يجتمع مع رئيس المجلس محمد الحلبوسي ونائبه بشير الحدادمصادر: اجتماع وفد اقليم كرستان والكتل السياسية وصل الى اتفاق حول النقاط الرئيسة في مشروع الموازنةمصادر: توصل الكتل السياسية ووفد اقليم كردستان الى اتفاق نهائي حول الموازنة ويستم عرضه للتصويت

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