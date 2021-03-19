الاتفاق على تمرير المادة 11 بين الاقليم والمركز

2021/03/19 | 19:22 - المصدر: NRT عربية

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أعلنت كتلة الديمقراطي الكوردستاني، الجمعة، الاتفاق على تمرير المادة (11) الخاصة بحصة إقليم كوردستان في الموازنة.

وذكر النائب عن الكتلة بشار الكيكي، لوسائل اعلام شبه حكومية اليوم، (19 آذار 2021)، إن "التحالف الكوردستاني توصل مع بقية الكتل حول اتفاق على تمرير المادة 11 من قانون الموازنة".

وأضاف الكيكي، أن "الاتفاق على تمرير المادة 11 جاء بالتراضي بين حكومتي المركز والإقليم في نفس المادة او المقترح الذي تقدمت فيه الكتل مع الأخذ بنظر الاعتبار جميع تبعات الأمر من حيث الكلفة في مجال إنتاج والنقل والبترودولار والاستهلاك المحلي".

وأوضح، أن "المقترح تضمن ان يقوم الإقليم باعطاء 460 ألف برميل يوميا"، مشيرا إلى أن "الحكومة الاتحادية لم تقبل بأي تغيير حول المبلغ الذي تم الاتفاق عليه مسبقا ما بين المركز والاقليم".

وفي وقت سابق، أفاد مراسلNRT ، الجمعة، ان الاجتماعات متواصلة بشأن مشروع الموازنة لعرضها على التصويت.

وتابع، انه "تم الاتفاق على جميع الفقرات الواردة في مشروع الموازنة، عدا المادة 11 الخاصة بحصة اقليم كوردستان".

وبين، ان "وفد حكومة اقليم كوردستان بعقد الان اجتماعا مع الكتل الشيعية للتوصل الى اتفاق بشأن حصة الاقليم".

ووصل وفد إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، الى مبنى البرلمان واجتمع مع رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

واستقبل نائب رئيس المجلس بشير الحداد وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، وعقد اجتماعا مشتركا مع رئيس مجلس النواب محمد الـحلبوسي.

وكانت رئاسة مجلس النواب، عقدت اجتماعا خارج مبنى مجلس النواب للاتفاق على النص البديل من المادة 11 في قانون الموازنة العامة الاتحادية المتعلق بحصـة اقليم كوردستان.

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