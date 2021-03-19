’ناس’ ينشر مقترحات مسودة موازنة 2021 قبيل جلسة التصويت

2021/03/19 | 19:32 - المصدر: وكالة ناس

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مقترحات مسودة الموازنة قبل جلسة التصويت:

إيقاف التعيينات في جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات

نقل ملف التعيينات في المؤسسات الحكومية إلى مجلس الخدمة الاتحادي

استثناء وزارة الصحة في تعيين المشمولين بقانون المهن الطبية وقانون الخريجين الأوائل

يمنع التعيين والتعاقد في دوائر الدولة

احتساب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتعاقد

لوزارة التربية إصدار أوامر المباشرة للمحاضرين المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (59) لسنة 2020

عدم التعيين في أي وظائف قيادية (مدير عام فما فوق) ما لم يوجد لها درجة وظيفية في قانون الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة

"نقلا عن الوكالة الرسمية"

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