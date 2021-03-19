الداخلية تكشف خطتها لتأمين الامتحانات وآلية تنقل الطلبة

2021/03/19 | 19:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشف وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن خطتها الخاصة بتأمين الامتحانات، وآلية تنقل الطلبة والملاكات التدريسية.

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