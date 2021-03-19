مصدر يكشف عن اتفاق سياسي بشان حصة الاقليم في الموازنة

2021/03/19 | 19:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر برلماني، اليوم الجمعة، عن حصول اتفاق بين القوى السياسية فيما يتعلق بحصة اقليم كردستان في الموازنة الاتحادية.

وقال المصدر في حديث صحفي، ان “اتفاقا حصل بشكل مبدئي حصل بين الكتل السياسية والوفد الكردي برئاسة قوباد طالباني”، مبينا ان “الاتفاق يتلخص فيما يتعلق بالمادة 11 من الموازنة على تسليم الاقليم 460 الف برميل الى المركز يسدد منها 250 الف برميل يوميا بشكل مباشر اما البقية فيتم تسديدها بشكل اخر وفق اليات يتم الاتفاق عليها”.

واضاف المصدر، ان طالباني عقد اجتماعا الان مع القوى الكردستانية في مجلس النواب لمناقشة ما تم الاتفاق عليه وبحضور نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد.





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