اربيل.. أمسية للتعريف بكتاب جديد

2021/03/19 | 19:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام المركز الثقافي لمكتبة مم وزين في مدينة اربيل امسية للتعريف بكتاب "تعريف الكورد في المناطق الاثرية"، للكاتبة سارا سردار.

وفي الامسية تحدث كل من ياران هيوا ممثل المركز الثقافي والدكتور نشوان خوشناو، وفي نهاية الامسية تحدثت الكاتبة عن مؤلفها، والجميع

اشاروا الى اهمية الكتاب الذي يتحدث عن علاقة الكورد بتاريخهم القديم واهمية الاثار الذي يبين قوة وجودهم التاريخي، واعتبر الكتاب من الكتب الاكاديمية رغم انه تم تاليفه على اساس الصحافة.

وكانت الامسية بحضور نخبة من الأكاديميين والمثقفين ورواد المكتبة.

PUKmedia / زيد محمود / اربيل

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