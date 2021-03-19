6 مباريات في افتتاح جولة الدوري العراقي

2021/03/19 | 19:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنطلق غدًا السبت، منافسات الجولة 25 من عمر الدوري العراقي الممتاز، بإقامة 6 مباريات في ملاعب العاصمة بغداد والمحافظات.

وتكتسب جولة الدوري المحلي، أهمية بالغة قبل توقف منافسات البطولة، نظرًا لمغادرة منتخب العراق إلى أوزبكستان، الإثنين المقبل، للدخول في معسكر تدريبي، يتضمن مباراة تجريبية مع منتخب أوزبكستان.

القاسم × الطلبة

ملعب الكفل يستضيف مباراة القاسم وضيفه الطلبة، ولعل المباراة في غاية الأهمية للفريقين نظرًا لتقاربهما في لائحة الترتيب.

الطلبة يراهن على الصحوة، أما القاسم يسعى لفك عقدة النتائج المتواضعة على ملعبه.

القاسم يحتل المركز 17 برصيد 22 نقطة، ويلاحقه الطلبة في المركز 18 برصيد 21 نقطة.

الحدود × أمانة بغداد

يستضيف الحدود، ضيفه أمانة بغداد، على ملعب التاجي، ويعاني صاحب الأرض في المركز قبل الأخير.

وبات الحدود من الفرق المهددة بالهبوط، أما أمانة بغداد يظل في المناطق الدافئة.

ويحتل أمانة بغداد، المركز التاسع برصيد 30 نقطة، أما الحدود يأتي في المركز 19 برصيد 19 نقطة.

الديوانية × النفط

النفط سيحل ضيفًا على الديوانية، في ملعب الإدارة المحلية.

الديوانية سيدخل المباراة بعد الخسارة الثقيلة أمام الشرطة ويسعى للتعويض، أما النفط يريد الاقتراب من المربع الذهبي.

ويحتل النفط المركز السادس برصيد 35 نقطة، أما الديوانية يأتي في المركز 15 برصيد 25 نقطة.

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