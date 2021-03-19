اللجنة المالية: تثبيت فقرة تعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل بالموازنة

2021/03/19 | 19:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بتت اللجنة المالية النيابية، عدة فقرات ضمن مشروع قانون الموازنة، قبل التصويت على تمريره.

وأكدت اللجنة انه تم تثبيت فقرة تعيين ومباشرة المشمولين بقانون التدرج الطبي وتعديله من الأطباء والمهن الصحية والساندة، إضافة الى تثبيت فقرة تعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل.



الى ذلك دعت لجنة الامن والدفاع النيابية، الى إعادة المفسوخة عقودهم من وزارتي الداخلية والدفاع.

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