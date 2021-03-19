الزراعة : إطلاق توزيع مبيدي حشرتي السونة على الحنطة والحميرة على أشجار النخيل

2021/03/19 | 19:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت وزارة الزراعة عن إطلاق توزيع مبيد حشرة السونة على الحنطة ومبيد حشرة الحميرة على أشجار النخيل .واوضح بيان للوزارة ان دائرة وقاية المزروعات قامت بتوزيع المبيدات الخاصة بحملة مكافحة حشرة السونة على محصول الحنطة، وكذلك توزيع المبيدات والفرمونات والمصائد الخاصة بحملة مكافحة حشرة الحميرة على اشجار النخيل للموسم 2021.مضيفة تم الايعاز إلى مديريات الزراعة في المحافظات كافة لغرض استلام المبيدات والمصائد من مخازن الصويرة التابعة إلى دائرة الوقاية لغرض استخدامها في الوقت المناسب بعد اجراء المسح لتحديد نسبة وشدة الاصابة وبالتالي تحديد الحقول والبساتين التي يتوجب اجراء المكافحة لها و التوقيت الملائم للمكافحة ".واوضحت ان , مديريات الزراعه تقوم بتوزيع المبيدات والمصائد إلى الشعب الزراعية وتوزيعها على الفلاحين والمزارعين حسب شدة الاصابة، لإجراء المكافحة المجانية من أجل السيطرة على آفتي السونه والحميرة"./انتهى2

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