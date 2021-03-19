العراق...العتبة الحسينية تدشن بناية طبية جديدة

2021/03/19 | 19:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة مستشفى الإمام زين العابدين (عليه السلام) التخصصي، التابع للعتبة الحسينية المقدسة عن إفتتاح بناية طبية جديدة وكبيرة ضمن خطة توسعة وتطوير ا...

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