2021/03/19 | 19:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور.. استعدادات لاستقبال نوروز في دوكان وتوقعات بوصول 500 ألف سائح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/19 | 19:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور.. استعدادات لاستقبال نوروز في دوكان وتوقعات بوصول 500 ألف سائح) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور.. استعدادات لاستقبال نوروز في دوكان وتوقعات بوصول 500 ألف سائح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).