2021/03/19 | 19:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



شبهات فساد بدائرة صحة ديالى على طاولة وزير الصحة المركز الخبري الوطني.

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