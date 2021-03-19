2021/03/19 | 19:44 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



وزارة التعليم تحدد مواعيد الامتحانات وآلياتها عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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