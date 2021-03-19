ائتلاف النصر: مصطلح ’التوازن الدستوي’ يعد سابقة خطيرة

2021/03/19 | 19:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عبر ائتلاف النصر، الجمعة، عن رفضه اعتماد مصطلح “التوزان الدستوي”، مطالباً بالغائه.وقال الائتلاف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “يرفض مصطلح (التوازن الدستوري) الذي جاء بالمادة (4 أ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا، ويعده سابقة خطيرة باستحداث مصطلحات لا تمتلك الأساس الدستوري والقانوني، ويُشرعن المحاصصة الاِثنية الطائفية في …

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