2021/03/19 | 19:50 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي يهنئ الاسرة الرياضية بفوز اللاعب العراقي حسين سالم بلقب بطولة برايف الدولية للفنون القتالية المختلطة (MMA) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/19 | 19:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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