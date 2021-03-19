الغاء التعيينات واعطاء استثناءات وتفعيل الجباية.. مجموعة مقترحات على موازنة 2021

2021/03/19 | 19:51 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

مقترحات مسودة الموازنة قبل جلسة التصويت:

إيقاف التعيينات في جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات

نقل ملف التعيينات في المؤسسات الحكومية إلى مجلس الخدمة الاتحادي

استثناء وزارة الصحة في تعيين المشمولين بقانون المهن الطبية وقانون الخريجين الأوائل

يمنع التعيين والتعاقد في دوائر الدولة

احتساب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتعاقد

لوزارة التربية إصدار أوامر المباشرة للمحاضرين المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (59) لسنة 2020

عدم التعيين في أي وظائف قيادية (مدير عام فما فوق) ما لم يوجد لها درجة وظيفية في قانون الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة

إلزام إقليم كردستان بتزويد وزارة المالية الاتحادية بالملاك الوظيفي للتشكيلات التابعة له

تلتزم وزارتا الدفاع والداخلية بتحويل المراتب الراغبين من حملة شهادة البكالوريوس فأعلى إلى الملاك المدني بنفس الوزارة

إيقاف النقل والتنسيب بين الرئاسات والوزارات إلا في حالة الضرورة

تفعيل جباية أجور الكهرباء

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